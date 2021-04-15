И всё-таки «Авангард»! Потрясающий бросок защитника Каски отправил Омск в финал КХЛ!

Седьмой матч — что может быть лучше, напряжённее и интереснее в серии плей-офф? «Авангард» и «Ак Барс» настолько на равных сражались в финале Востока, что вряд ли кого-то удивило, что эти команды в своём противостоянии дошли до кульминации. Судьбу финалиста Кубка Гагарина от Востока должна была решить одна игра. Возможно, одна ошибка, один эпизод, и это в любом случае — самый справедливый исход этой яркой дуэли.

На неё наставник «Авангарда» Боб Хартли выставил привычный состав, у «Ак Барса» же произошло важное изменение — вернулся Найджел Доус, пропустивший прошлую игру по решению Дмитрия Квартальнова. В важный момент тренер казанцев всё же поверил в своего иностранца, загубившего по ходу серии несколько стопроцентных моментов. Игра должна была дать оценку такому поступку.

«Ак Барс» брал кубки, «Авангард» дожимал выскочек. История седьмых игр финалистов Востока В решающих матчах плей-офф КХЛ «ястребы» побеждали только в первых раундах, а у Казани есть две победы в финале.

От седьмого матча должно было ожидать такой же мегааккуратной игры, которую команды показали в шестой встрече, но ничего подобного в стартовом периоде мы не увидели. Главным разрушителем ожиданий выступил «Авангард»: после прошлой игры «ястребов» можно было уличить в наклёвывавшемся дефиците сил и эмоций, но в начале седьмой игры они буквально смяли хозяев площадки. Омск выигрывал в скорости, в движении, в контроле шайбы и создавал момент за моментом у ворот Тимура Билялова, нередко запирая «Ак Барс» в чужой зоне. Такое давление в итоге дало результат: на 11-й минуте Клим Костин подключился к атаке вторым темпом, выкинул шайбу на пятачок, где Кирилл Семёнов со второго предъявления отправил снаряд за ленточку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

Забив, «Авангард» не снизил активность, но ровно через две минуты «Ак Барс» отыгрался. Артём Галимов в диагональном проходе стянул на себя всю защиту омичей и выдал шикарный пас на Дмитрия Воронкова. Тот не подвёл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Ак Барс».

В следующей контратаке казанцев верный момент упустил Виктор Тихонов, промахнувшийся по пустым воротам после выверенного паса Рукавишникова. Но и «Авангард» не сильно расстроился быстрому ответу соперника. «Ястребы» продолжали лезть на чужие ворота и на последней минуте периода забросили вторую шайбу. В расстановке «4 на 4» Семёнов сделал «улитку» в чужой зоне, выложил передачу под бросок Оливеру Каски, и финский защитник попал точно в домик Билялову. Пожалуй, первый пропущенный гол в серии, после которого к Тимуру возникли вопросы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

3 шайбы в первом периоде! Такого открытого и результативного хоккея в этой серии мы пока не наблюдали.

В начале второго периода «Авангард» продолжил выглядеть лучше и мог сразу же забить третью шайбу, но Сергей Толчинский из выгодной позиции угодил в штангу. А затем Казань стала прибирать инициативу к своим рукам. Сначала понемногу, еле заметно, но ко второй половине отрезка это вылилось в то, что у «ястребов» пропал контроль шайбы и разрушилась целостность игры, а «Ак Барс» плотно насел на ворота Грубеца. Опасных моментов у своих владений омичам до поры до времени удалось избегать, но росло количество индивидуального брака и проигранных единоборств, что в итоге привело к казанским голам. На 35-й минуте Илья Сафонов притащил шайбу в чужую зону, после небольшого рикошета её подхватил Альберт Яруллин и точнейшим кистевым прошил чешского вратаря «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Ак Барс».

А через 150 секунд тройка Галимов — Сафонов — Воронков организовала и третий гол в матче! Дмитрий из-за ворот выдал классную передачу на Артёма, а тот опередил защитника «Авангарда» и с близкого расстояния расстрелял Грубеца. Тащит казанская молодёжь!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Ак Барс».

«Авангард», такое ощущение, прилично наелся в этой двадцатиминутке, и до сирены на перерыв несколько раз мог пропустить ещё, но всё же сумел остаться в этой игре.



На третий период «Авангард» собрался и смог добавить. Картина на льду не до конца напоминала происходившее в первом периоде, но всё же у «ястребов» было преимущество, и в середине отрезка оно вылилось-таки в третий гол омичей. Звено Найта создало напряжение у ворот Грубеца, Буше нанёс бросок, а защитник Вилле Покка с неудобной руки мастерски сыграл на добивании. 3:3!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

При равном счёте команды и не подумали закрыться. На льду «Татнефть-арены» шёл всё тот же великолепный, обоюдоострый, скоростной хоккей, в котором и «Ак Барс», и «Авангард» могли найти своё счастье в основное время, но матч всё-таки докатился до овертайма.

Где всё закончилось очень быстро! «Ак Барс» начал активнее, запер «ястребов» на несколько смен в чужой зоне и даже вынудил Боба Хартли взять тайм-аут, но через несколько минут после этого забил… «Авангард». Толчинский разогнал атаку, отдал Хохлачёву, тот скинул под бросок Каски, и финн потрясающим кистевым броском в самую «девятку» отправил «Авангард» в финал Кубка Гагарина!



Удивительная серия! Возможно, лучшая за последние много лет в КХЛ. Удивительный седьмой матч, в котором две достойные друг друга, равные команды до последнего выясняли сильнейшего. Но теперь «Ак Барс» отправляется в отпуск, а «Авангард» возвращается в московский регион, чтобы сыграть финал с ЦСКА. Два года назад омичи не смогли зацепить у армейцев ни матча в решающей серии сезона. Как будет на этот раз? Узнаем уже совсем скоро!