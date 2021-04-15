Ардашев – о серии буллитов: не узнал, что сделали игроки «Локо»

Главный тренер МХК «Локо» Александр Ардашев прокомментировал поражение в первом матче финала Кубка Харламова с МХК «Динамо» (Москва) (1:2 Б).

«Хорошая игра. В первую очередь в нашем исполнении. Команда сегодня выполнила установку и сыграла в тот хоккей, который мы и просили. К сожалению, не использовали свои моменты, очень сильно сыграл вратарь соперника. После пропущенного гола был сумбур, хорошо, что забили шайбу в конце матча, но не дотянули до победы. Благодарен ребятам, готовимся к следующей игре.

Ноль голов в серии буллитов? Я считаю, что, во-первых, сильно сыграли вратари. Наверное, и ответственность сказалась на ребятах. Матч не рядовой, поэтому было лёгкое волнение. Потому что я не узнал, что сделали мои ребята», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.