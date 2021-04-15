Квартальнов: Воронков – боец. У него была сломана челюсть, но уже на следующую смену вышел

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выступление легионеров команды.
«Наши иностранцы сыграли слабо? Ребята делали, старались, работали. Значит, где-то кого-то мы не подготовили, кто-то сыграл не так. Это наше тренерское дело. Что касается молодёжи, то Воронков не только вырос, он ещё и боец. Характер у парня, вспомните прошлую игру, когда он лёг лицом под шайбу. У него была сломана челюсть, доктора сделали, что могли, уже на следующую смену он вышел. Уважение таким игрокам, он ещё молодой мальчишка, у парня хорошее будущее.
«Авангард» предложил нам свою игру, мы под неё подстроились, чуть-чуть не хватило. Но чуть-чуть в спорте не считается. Хоккей состоит из ошибок, мы сделали чуть больше ошибок», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 15 апреля 2021
-
22:46
-
22:44
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:22
-
22:20
-
22:12
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:43
-
21:21
-
21:18
-
20:46
-
20:35
-
20:05
-
19:38
-
19:19
-
18:58
-
18:44
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
17:32
-
17:09
-
16:58
-
16:43
-
16:29
-
16:12