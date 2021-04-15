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Квартальнов: Воронков – боец. У него была сломана челюсть, но уже на следующую смену вышел

Квартальнов: Воронков – боец. У него была сломана челюсть, но уже на следующую смену вышел
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выступление легионеров команды.

«Наши иностранцы сыграли слабо? Ребята делали, старались, работали. Значит, где-то кого-то мы не подготовили, кто-то сыграл не так. Это наше тренерское дело. Что касается молодёжи, то Воронков не только вырос, он ещё и боец. Характер у парня, вспомните прошлую игру, когда он лёг лицом под шайбу. У него была сломана челюсть, доктора сделали, что могли, уже на следующую смену он вышел. Уважение таким игрокам, он ещё молодой мальчишка, у парня хорошее будущее.

«Авангард» предложил нам свою игру, мы под неё подстроились, чуть-чуть не хватило. Но чуть-чуть в спорте не считается. Хоккей состоит из ошибок, мы сделали чуть больше ошибок», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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