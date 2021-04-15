Цулыгин остался единственным тренером на Востоке, обыгрывавшем Хартли в плей-офф

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин остаётся единственным тренером из Восточной конференции КХЛ, который за три года обыгрывал Боба Хартли в плей-офф, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



В первом сезоне для Хартли в качестве главного тренера «Авангарда» — 2018/2019 – он дошёл до финала Кубка Гагарина, попутно обыграв «Ак Барс» (тренер Зинэтула Билялетдинов), «Барыс» (Андрей Скабелка) и «Салават Юлаев» (Николай Цулыгин).



В следующем сезоне омичи уступили в первом раунде плей-офф как раз «Салавату Юлаеву», руководимому Николаем Цулыгиным. Напомним, после той серии Цулыгина сняли с должности главного тренера уфимцев.



В текущем сезоне «Авангард» снова дошёл до финала Кубка Гагарина, переиграв «Автомобилист» (Бил Питерс), «Металлург» (Илья Воробьёв) и «Ак Барс» (Дмитрий Квартальнов).

«Проиграли серию во втором и третьем матчах». Как Хартли объяснил провал «Авангарда» Его коллега – Николай Цулыгин – рассказал о состоянии травмированных «Салавата» и подготовке к серии с «Ак Барсом».