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Панарин набрал 45-е очко в сезоне, отличившись в игре с «Нью-Джерси»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 3:0.



29-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей на защитника Райана Линдгрена, в моменте со вторым взятием ворот, и стал автором третьей заброшенной шайбы в этом матче.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

Таким образом, в 32-й игре текущего регулярного сезона НХЛ Панарин набрал 44-е (13+31) и 45-е (14+31) очко, заработав показатель полезности «+13». Всего на его счету теперь стало 460 (162+298) очков в НХЛ.