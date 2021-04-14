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Можно ли назвать Артемия Панарина лучшим русским игроком в истории «Рейнджерс»?

Можно ли назвать Артемия Панарина лучшим русским игроком в истории «Рейнджерс»?
Хоккей / НХЛ 0
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Накануне состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Один из голов за «Рейнджерс» забил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, он набрал 138 (45+93) очков в 100 матчах за клуб из Нью-Йорка. Ему удалось побить рекорд Марка Мессье, набравшего 137 баллов в первых 100 матчах за клуб.

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Можно ли назвать Артемия Панарина лучшим русским игроком в истории «Рейнджерс»?»

Пройти опрос можно на Quiz.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. До этого форвард играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Панарин продолжает бороться за плей-офф! Сделал две передачи и оставил «Рейнджерс» в гонке
Дэвид Куинн ещё до матча был уверен в надёжной игре Александра Георгиева. Российский вратарь не подвёл его в американском дерби.
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