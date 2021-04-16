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«Тампа» в овертайме обыграла «Флориду» с Гусевым. У Василевского – 1 очко и 36 сейвов

«Тампа» в овертайме обыграла «Флориду» с Гусевым. У Василевского – 1 очко и 36 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду обыграла «Флориду Пантерз» в овертайме со счётом 3:2.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. За «Тампу» отличились Алекс Киллорн и Росс Колтон, а за «Флориду» — Патрик Хёрнквист и Энтони Дюклер. Точный бросок Виктора Хедмана принёс «Тампе» победу в овертайме.

Российскому голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому удалось отметиться редким достижением – он стал автором голевой передачи на Киллорна, также он отразил 36 бросков из 38. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв за 18.48 на льду отличился голевой передачей, набрав 25-е (2+23) очко в сезоне.

За «Флориду» дебютировал российский нападающий Никита Гусев. Он провёл на льду 17 минут 54 секунды, на его счету 3 броска в створ ворот при показателе полезности «-1».

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 60 очков в 43 играх, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Флорида Пантерз» (59) – 3-е.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отметился голевой передачей в матче с «Флоридой»
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Хёрнквист (Веннберг, Нутиваара) – 15:13' (5x5)   1:1 Киллорн (Василевский) – 33:28' (5x4)   1:2 Дюклер (Юбердо, Нутиваара) – 47:13' (5x5)   2:2 Колтон (Сергачёв, Коулман) – 49:57' (5x5)   3:2 Хедман (Киллорн) – 60:54' (3x3)
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