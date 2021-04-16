«Тампа» в овертайме обыграла «Флориду» с Гусевым. У Василевского – 1 очко и 36 сейвов

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду обыграла «Флориду Пантерз» в овертайме со счётом 3:2.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. За «Тампу» отличились Алекс Киллорн и Росс Колтон, а за «Флориду» — Патрик Хёрнквист и Энтони Дюклер. Точный бросок Виктора Хедмана принёс «Тампе» победу в овертайме.

Российскому голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому удалось отметиться редким достижением – он стал автором голевой передачи на Киллорна, также он отразил 36 бросков из 38. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв за 18.48 на льду отличился голевой передачей, набрав 25-е (2+23) очко в сезоне.

За «Флориду» дебютировал российский нападающий Никита Гусев. Он провёл на льду 17 минут 54 секунды, на его счету 3 броска в створ ворот при показателе полезности «-1».

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 60 очков в 43 играх, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Флорида Пантерз» (59) – 3-е.