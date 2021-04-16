Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отметился голевой передачей в матче с «Флоридой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». После 2-го периода в матче ничья – 1:1.

На 14-й минуте 2-го периода хоккеисты «Тампы» реализовали численное преимущество благодаря заброшенной шайбе Энтони Чирелли. Голевую атаку от своих ворот начал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отправивший шайбу точно под синюю линию на Алекса Киллорна, который и разыграл выход 2 в 1 с Чирелли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампы».

Для Василевского это 33-я игра в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Он имеет 93,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 2 шайбы за матч.