Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отметился голевой передачей в матче с «Флоридой»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отметился голевой передачей в матче с «Флоридой»
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». После 2-го периода в матче ничья – 1:1.

На 14-й минуте 2-го периода хоккеисты «Тампы» реализовали численное преимущество благодаря заброшенной шайбе Энтони Чирелли. Голевую атаку от своих ворот начал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отправивший шайбу точно под синюю линию на Алекса Киллорна, который и разыграл выход 2 в 1 с Чирелли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампы».

Для Василевского это 33-я игра в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Он имеет 93,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 2 шайбы за матч.

Форвард «Тампы» Гурд: Василевский хорош в каждом матче, мы можем полагаться на него
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021