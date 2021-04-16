«Детройт» обыграл «Чикаго», у Наместникова результативный пас

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трой Стечер (2), Якуб Врана и Майкл Расмуссен. Российский форвард Владислав Наместников за 15.02 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Чикаго» единственный гол забил Данкан Кит. Защитник Никита Задоров за 21.24 на льду нанёс один бросок по воротам, его показатель полезности составил «0».

Следующий матч 18 апреля команды проведут между собой, затем «Детройт» 20 и 21 апреля на выезде сыграет с «Даллас Старз», а «Чикаго» 20 апреля проведёт выездную встречу с «Нэшвилл Предаторз».