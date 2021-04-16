«Нефтехимик» продлил контракты с несколькими игроками

ХК «Нефтехимик» продлил контракты с защитником Михаилом Сидоровым, а также со своими воспитанниками — Алексеем Пузановым, Глебом Семёновым и Тимуром Шарифьяновым, сообщает официальный сайт клуба.
Михаил Сидоров в розыгрыше регулярного чемпионата сезона-2020/2021 принял участие в 36 матчах, набрав 5 (1+4) очков при показателе полезности "-6". Он перешёл в «Нефтехимик» в ходе сезона из «Куньлунь Ред Стар».
Алексей Пузанов в розыгрыше регулярного чемпионата сезона-2020/2021 принял участие в 21 матче, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности "+1".
Глеб Семёнов в розыгрыше регулярного чемпионата сезона-2020/2021 сыграл в 32 встречах, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности "+1".
Тимур Шарифьянов в розыгрыше регулярного чемпионата сезона-2020/2021 принял участие в 47 встречах, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности "-20".
- 16 апреля 2021
-
10:46
-
10:42
-
10:01
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
08:56
-
08:50
-
08:43
-
08:33
-
08:24
-
08:21
-
08:15
-
08:10
-
07:56
-
07:50
-
07:38
-
07:00
-
06:05
-
06:05
-
05:32
-
05:04
-
04:48
-
04:41
-
04:26
-
04:16
-
04:01
-
03:50
-
03:17
-
02:58
-
02:37
-
01:00
-
00:50
-
00:40
-
00:22