«Нефтехимик» продлил контракты с несколькими игроками

ХК «Нефтехимик» продлил контракты с защитником Михаилом Сидоровым, а также со своими воспитанниками — Алексеем Пузановым, Глебом Семёновым и Тимуром Шарифьяновым, сообщает официальный сайт клуба.

Михаил Сидоров в розыгрыше регулярного чемпионата сезона-2020/2021 принял участие в 36 матчах, набрав 5 (1+4) очков при показателе полезности "-6". Он перешёл в «Нефтехимик» в ходе сезона из «Куньлунь Ред Стар».

Алексей Пузанов в розыгрыше регулярного чемпионата сезона-2020/2021 принял участие в 21 матче, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности "+1".



Глеб Семёнов в розыгрыше регулярного чемпионата сезона-2020/2021 сыграл в 32 встречах, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности "+1".



Тимур Шарифьянов в розыгрыше регулярного чемпионата сезона-2020/2021 принял участие в 47 встречах, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности "-20".