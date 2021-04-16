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Стал известен состав сборной США на ЮЧМ-2021 по хоккею

Стал известен состав сборной США на ЮЧМ-2021 по хоккею
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Федерация хоккея США объявила состав сборной на домашний ЮЧМ-2021. В список вошли 25 хоккеистов.

Календарь и состав групп ЮЧМ

Вратари: Брэйден Холт, Гибсон Хомер, Кайдан Мбереко.

Защитники: Шон Беренс, Тай Мерчисон, Итан Стрэки, Айдан Хрещук, Джейкоб Мартин, Лэйн Хатсон, Тай Галлахер, Роман Шмидт.

Нападающие: Джек Хьюз, Джек Дивайн, Джастин Янике, Лиам Гилмартин, Чез Люсиус, Саша Пастухов, Рутгер Макгроарти, Райан Сен-Луи, Рэд Сэвэдж, Исаак Ховард, Логан Кули, Дилан Дюк, Андре Гассо, Чарли Страмел.

Главным тренером станет Дэн Мьюз (Кантон, Массачусетс), который дебютирует на этом посту на международной арене.

Сборная США будет выступать в группе B, наряду с Чехией, Финляндией, Германией и Россией. Юниорский чемпионат мира пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая.

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