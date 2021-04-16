Буцаев ушёл с поста главного тренера «Нефтехимика»

«Нефтехимик» на своём сайте объявил, что тренерский штаб во главе с Вячеславом Буцаевым покидает команду.
Вместе с Буцаевым уходят тренеры нижнекамцев Александр Завьялов и Павел Костичкин.
«Вячеслав Геннадьевич трудился главным тренером в «Нефтехимике» с декабря 2018 года и вместе с коллегами по тренерскому штабу очень многое сделал для развития клуба. В этом сезоне цвета родной команды защищали 15 воспитанников нашей хоккейной школы. За это время у «Нефтехимика» были и взлёты, и падения, которые являются неотъемлемой частью хоккейной жизни. В сезоне 2020/2021 гг., хотя команда и не попала в плей-офф, но сделан важный задел на будущее: наша молодая плеяда игроков росла на глазах и набиралась опыта, который пригодится в дальнейшем.
Искренне благодарим Вячеслава Геннадьевича, Александра Васильевича, Павла Викторовича и ранее покинувшего наш клуб тренера вратарей Валерия Николаевича Иванникова за плодотворную работу», — написал клуб на сайте.
В конце марта «Чемпионату» стало известно, что Буцаева в «Нефтехимике» может сменить Олег Леонтьев. В этом сезоне специалист возглавлял «Горняк» в Высшей хоккейной лиге, где под его руководством клуб дошёл до 1/4 финала Кубка Петрова, уступив в четырёх матчах тюменскому «Рубину». Ранее Леонтьев работал старшим тренером «Автомобилиста», а также являлся исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала».
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