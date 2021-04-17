«Вегас» всухую на выезде крупно обыграл «Анахайм». У Волкова – «-1»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал на своём льду «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0, которая позволила «рыцарям» продлить серию побед до 5 игр.

В составе «Вегаса» отличились Вильям Карлссон, Чандлер Стивенсон, Николя Руа и Брейден Макнэбб.

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков провёл на льду 14 минут 15 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. На его счету по 1 броску в створ ворот, силовому приёму и заблокированному броску.

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер отрази все 16 бросков по воротам и провёл 1-ю игру на ноль в сезоне. У его коллеги по амплуа из «Анахайма» Джона Гибсона 47 сейвов после 51 броска.

«Вегас Голден Найтс», набрав 62 очка в 43 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (35) – 8-е.