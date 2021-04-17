The Athletic: болельщики думают, что Задоров — неуклюжий дурак, но он — гора надежд

Обозреватель издания The Athletic Марк Лазерус поделился впечатлениями от игры защитника «Чикаго Блэкхоукс» Никиты Задорова, у которого заканчивается контракт с клубом.
«Никита Задоров привнёс в «Чикаго» жёсткости и силы, чего команде сильно не хватало. Он хорошо выглядел при игре в своей зоне, сыгрался с Конором Мёрфи. Ни один игрок «Блэкхоукс» не выходил на лёд с меньшим количеством голов, пропущенных за 60 минут в равных составах, чем Никита. Но кажется, что ни один другой хоккеист «чёрных ястребов» не потерпел столько злоключений с шайбой, как Задоров: он нервничает, часто его парализует нерешительность. По какой-то причине ошибки Задорова быстро превращаются в заброшенную шайбу в ворота «Чикаго» — Никита может сыграть великолепно, но тут же отдаст несвоевременный или опрометчивый пас, который превратится в критически важный гол.
После окончания сезона Задоров станет ограниченно свободным агентом с правом арбитража, что будет означать повышение его нынешнего контракта в $ 3,2 млн. Это ставит дилемму перед генменеджером Стэном Боумэном: делать ли Задорову квалификационное предложение или рискнуть и дать ему уйти в «Сиэтл»? Что лучше — потерять его или «закрыть» долгосрочным контрактом, несмотря на последствия для платёжной ведомости? Это был бы простой вопрос, если бы Задоров был обузой, был неуклюжим дураком, как думают многие болельщики «Чикаго». И было бы просто, если бы Никита был потрясающим защитником, но он — ни то, ни другое. В 26 лет он — «сырой» продукт, который с одинаковой вероятностью заставит взвизгнуть от волнения и боли. Он — гора надежд, и есть причины как для расставания с ним, так и для того, чтобы его сохранить», — отметил Лазерус.
На счету Задорова 7 (1+6) очков и 31 минута штрафа в 43 матчах. По количеству силовых приёмов (140) он идёт на девятом месте в НХЛ.
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