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Стали известны три звезды дня НХЛ

Стали известны три звезды дня НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на официальном сайте подвела итоги игрового дня.

Третьей звездой признан нападающий «Миннесоты Уайлд» Ник Бонино, который забросил шайбу и отдал результативную передачу в домашней встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Гол Зака Паризе после передачи Бонино стал победным.

Вторая звезда — голкипер «Бостон Брюинз» Джереми Свейман, впервые в карьере сыгравший на ноль в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и отразивший при этом 25 бросков. «Мишки» одержали победу со счётом 3:0. В пяти матчах в лиге 22-летний Свейман одержал четыре победы, отражая в среднем 93,8% бросков при коэффициенте надежности 1,78.

Первой звездой признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли, оформивший дубль в домашней встрече с «Калгари Флэймз» (2:1).

Голкипер «Бостона» Свейман оформил первый «сухарь» в карьере. У него 4 победы в 5 матчах
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