Шарипзянов: очень помогает в раздевалке смотреть на таких людей, как Ковальчук и Емелин

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

«Первые два раунда нас, конечно, здорово сплотили. Не так, как в сезоне, когда кто-то придет, кто-то уйдет. К плей-офф подошли единым кулаком. Хартли всегда достаточно спокойный. На лавке никогда ни на кого не орёт. Бывает иногда, когда сильно разозлится, но редко, но и с нами такое тоже случается.

Емелин? Временами было тяжело об этом думать, особенно когда ты не знаешь ситуацию. Мысли были немного тревожные. Перед каждой игрой в раздевалке звучит имя капитана, майка его висит. Это еще больше сплачивает нас, заряжает.

Очень помогает в раздевалке смотреть на таких людей, как Ковальчук и Емелин. Заслуженные, поиграли в НХЛ, много чего выиграли, невероятные ощущения от присутствия рядом с ними. Иногда таких людей представляешь по-другому, они звезды, а в быту общаются спокойно на равных, простые мужики, обычные парни. И Ковальчук, он тот, кто забивал канадцам в финале, а я тот, кто в Нижнекамске на это смотрел по телевизору.

Финал? Только положительные ожидания, самое главное, что не чувствуется усталости несмотря на то, что сыграли семь матчей недавно. Нет такого ощущения, что я наелся, и тяжело физически. Держим нагрузку, даже играя овертаймы. Видимо, не зря работали, тренировались в сезоне. Даже перед овертаймом, находясь в раздевалке, не видишь красных задохнувшихся лиц. Все свежие, все готовы играть и биться на сто процентов», – цитирует Шарипзянова Metaratings.