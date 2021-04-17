Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бучневич в день рождения оформил дубль с «Нью-Джерси» за 12 минут

17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич оформил дубль к 12-й минуте.



На восьмой минуте Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 11-й минуте Райан Строум забросил с острого угла после передачи Зибанеджада.



На 12-й минуте, при игре в большинстве, Бучневич подобрал шайбу на правом пятаке, сместился в центр и бросил точно в верхний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, что Павел Бучневич забросил 17-ю и 18-ю шайбы в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Кстати, форвард сегодня отмечает день рождения.



Перед матчем «Рейнджерс» с 48 очками занимали пятое место в таблице Восточного дивизиона.