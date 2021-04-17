Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бучневич в день рождения оформил дубль с «Нью-Джерси» за 12 минут

Бучневич в день рождения оформил дубль с «Нью-Джерси» за 12 минут
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич оформил дубль к 12-й минуте.

На восьмой минуте Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 11-й минуте Райан Строум забросил с острого угла после передачи Зибанеджада.

На 12-й минуте, при игре в большинстве, Бучневич подобрал шайбу на правом пятаке, сместился в центр и бросил точно в верхний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, что Павел Бучневич забросил 17-ю и 18-ю шайбы в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Кстати, форвард сегодня отмечает день рождения.

Перед матчем «Рейнджерс» с 48 очками занимали пятое место в таблице Восточного дивизиона.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021