Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил клубный рекорд по игре с одним соперником

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил новый рекорд клуба по самой длинной серии без пропущенных шайб с одним соперником.



Сухая серия российского голкипера прервалась на отметке 152 минуты 37 секунд. Если же говорить о сухой серии в матчах с «Дэвилз», то Игорь совсем чуть-чуть не дотянул до отметки в 200 минут. Игроки «дьяволов» не могли пробить его на протяжении 199 минут и 33 секунд.



Предыдущий рекорд принадлежал Дэйву Керре. Он не пропускал 198 минут и 7 секунд в сезоне-1939/1940 с «Монреалем».



Напомним, что к середине третьего периода «Рейнджерс» выигрывают 4:3. В составе хозяев дубль оформил Павел Бучневич, по одной шайбе забросили Райан Строум и Артемий Панарин. У Панарина, кстати, набрано ещё два очка за результативные передачи.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин набрал три очка к первой минуте второго периода