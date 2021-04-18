Голы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» разгромить «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дублем отличился Дрейк Батерсон и ещё по одной шайбе в свой актив записали российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не набрал очков в этой встрече.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

В другом матче «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.