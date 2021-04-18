Голы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» разгромить «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей дублем отличился Дрейк Батерсон и ещё по одной шайбе в свой актив записали российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не набрал очков в этой встрече.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
В другом матче «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.
- 18 апреля 2021
-
01:26
-
00:18
-
00:07
- 17 апреля 2021
-
23:52
-
23:39
-
23:35
-
23:32
-
23:21
-
23:21
-
22:47
-
22:39
-
22:21
-
22:08
-
22:06
-
21:48
-
21:37
-
21:29
-
21:19
-
21:12
-
21:01
-
20:40
-
20:31
-
20:23
-
20:12
-
19:54
-
19:36
-
19:19
-
18:44
-
17:53
-
17:46
-
17:41
-
17:34
-
16:30
-
15:20
-
14:52