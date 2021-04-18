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Голы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» разгромить «Монреаль»

Голы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» разгромить «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дублем отличился Дрейк Батерсон и ещё по одной шайбе в свой актив записали российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не набрал очков в этой встрече.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

В другом матче «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 23:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Зуб (Батерсон, Штюцле) – 03:03' (5x5)   0:2 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 33:12' (5x5)   0:3 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 55:26' (5x4)   0:4 Зайцев (Пинто) – 55:45' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 22:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Макканн (Мэтисон, Сеси) – 10:30' (5x5)   0:2 Родригес (Блюгерс) – 25:57' (5x5)   1:2 Томпсон – 26:41' (5x5)   1:3 Раст (Кросби, Гюнцель) – 32:15' (5x4)   2:3 Миттельштадт (Ристолайнен, Райнхарт) – 51:44' (5x4)
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