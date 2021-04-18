Никита Гусев набрал первое очко за «Флориду»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. За «Флориду» забивали Брэндон Монтур, Александр Барков и Джонатан Юбердо. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей. Это его первое очко за «Флориду».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Флориды»
Гусев 11 апреля подписал контракт с «Флоридой» на один год. Сезон россиянин начинал в «Нью-Джерси Дэвилз». В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. За «Флориду» он проводит свой второй матч.
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