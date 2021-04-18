Марло повторил рекорд Хоу по количеству матчей в НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

Для нападающего «Сан-Хосе» Патрика Марло этот матч стал 1767 за карьеру в НХЛ. Он повторил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории лиги.

Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз». После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб. В ходе минувшего сезона Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».