Кирилл Капризов забил 17-й гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. За «Миннесоту» забивали Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Зак Паризе и российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал 17-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 19 результативных передач в 43 играх в лиге.

Единственную на данный момент шайбу за «Сан-Хосе» забросил Брент Бёрнс.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.