Кирилл Капризов забил 17-й гол в сезоне НХЛ
В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. За «Миннесоту» забивали Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Зак Паризе и российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал 17-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 19 результативных передач в 43 играх в лиге.
Единственную на данный момент шайбу за «Сан-Хосе» забросил Брент Бёрнс.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
Марло повторил рекорд Хоу по количеству матчей в НХЛ
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
04:47
-
04:34
-
04:32
-
04:19
-
03:53
-
03:17
-
03:05
-
01:26
-
00:18
-
00:07
- 17 апреля 2021
-
23:52
-
23:39
-
23:35
-
23:32
-
23:21
-
23:21
-
22:47
-
22:39
-
22:21
-
22:08
-
22:06
-
21:48
-
21:37
-
21:29
-
21:19
-
21:12
-
21:01
-
20:40
-
20:31
-
20:23
-
20:12
-
19:54
-
19:36
-
19:19
-
18:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам