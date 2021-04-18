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Кирилл Капризов забил 17-й гол в сезоне НХЛ

Кирилл Капризов забил 17-й гол в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. За «Миннесоту» забивали Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Зак Паризе и российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал 17-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 19 результативных передач в 43 играх в лиге.
Единственную на данный момент шайбу за «Сан-Хосе» забросил Брент Бёрнс.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

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