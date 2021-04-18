Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нэшвилл», Сарос совершил 45 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забивали Джейккоб Славин, Яни Хаканпяя и российский нападающий Андрей Свечников. Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Роман Йози. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями. Финский голкипер Юусе Сарос отразил 45 бросков и пропустил два гола.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
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