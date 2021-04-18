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Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нэшвилл», Сарос совершил 45 сейвов

Гол А. Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нэшвилл», Сарос совершил 45 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Джейккоб Славин, Яни Хаканпяя и российский нападающий Андрей Свечников. Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Роман Йози. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями. Финский голкипер Юусе Сарос отразил 45 бросков и пропустил два гола.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Славин (Гики, Лоренц) – 18:18' (5x5)   1:1 Йози – 31:36' (5x5)   2:1 Хаканпяя (Трочек) – 48:55' (5x5)   3:1 Свечников (Ахо, Хэмилтон) – 58:09' (en)
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