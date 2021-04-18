Панарин набрал 50 очков в 33 матчах сезона. Это лучший результат в «Рейнджерс» в XXI веке

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший победную шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. В общей сложности в этом сезоне Панарин набрал 50 очков. Артемий стал первым российским хоккеистом, которому покорилась эта отметка в нынешнем сезоне НХЛ.

Панарин набрал 50 очков в 33 матчах, что является третьим результатом в истории «синерубашечников» и лучшим в XXI веке. Последний раз хоккеисту «Рейнджерс» удавалось набрать 50 очков быстрее аж 50 лет назад — в сезоне-1971/1972. Это сделал Жан Рателль, которому понадобилось провести 28 матчей, чтобы выбить 50 очков. На втором месте располагается Франк Буше с 50 очками в 29 матчах в сезоне-1929/1930.