Панарин набрал 50 очков в 33 матчах сезона. Это лучший результат в «Рейнджерс» в XXI веке

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.
Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший победную шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. В общей сложности в этом сезоне Панарин набрал 50 очков. Артемий стал первым российским хоккеистом, которому покорилась эта отметка в нынешнем сезоне НХЛ.
Панарин набрал 50 очков в 33 матчах, что является третьим результатом в истории «синерубашечников» и лучшим в XXI веке. Последний раз хоккеисту «Рейнджерс» удавалось набрать 50 очков быстрее аж 50 лет назад — в сезоне-1971/1972. Это сделал Жан Рателль, которому понадобилось провести 28 матчей, чтобы выбить 50 очков. На втором месте располагается Франк Буше с 50 очками в 29 матчах в сезоне-1929/1930.
- 18 апреля 2021
-
08:32
-
07:55
-
07:36
-
07:15
-
06:59
-
06:51
-
06:39
-
06:30
-
06:21
-
05:50
-
05:38
-
04:47
-
04:34
-
04:32
-
04:19
-
03:53
-
03:17
-
03:05
-
01:26
-
00:18
-
00:07
- 17 апреля 2021
-
23:52
-
23:39
-
23:35
-
23:32
-
23:21
-
23:21
-
22:47
-
22:39
-
22:21
-
22:08
-
22:06
-
21:48
-
21:37
-
21:29