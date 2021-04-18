Плющев: ЦСКА морально не настолько убит. У «Авангарда» были психологически тяжёлые матчи

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями от финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».

«Здесь будет борьба, напряжение, разочарование и радость. Хоккей будет интересным.



Хартли должен видеть состояние своей команды, всё-таки она провела тяжёлую серию с „Ак Барсом“. Я уверен, что играть „Авангарду“ первым номером было бы неправильно. Как он построит игру, не знаю, но то, что было мало дней на восстановление, может стать проблемой. Здесь нужно выстроить такую тактику, чтобы она была не энергозатратной, иначе будет сложно. ЦСКА сама по себе сильная команда. Кроме того, у них было больше дней на восстановление, а в моральном плане они не настолько убиты. Ведь у „Авангарда“ были психологически тяжёлые матчи.



Дуэль Хартли и Никитина? У ЦСКА состав поровнее, хотя многие говорят обратное. Здесь я предпочтение отдаю ЦСКА.



»Авангард" показал свои бойцовские качества, поэтому не жду сухой победы ЦСКА. Они поставили уникальный рекорд — четыре победы в плей-офф в гостях. Это невероятно, такое ещё не скоро смогут повторить", — сказал Плющев в беседе с Александром Ершовым.