В «Авангард» опять почти не верят — прошлый раунд ничему не научил? Прогнозы на финал КХЛ

В КХЛ начинается главная серия сезона — финал Кубка Гагарина. За трофей поспорят ЦСКА и «Авангард», и если армейцев здесь ждали многие респонденты «Предсказамуса», то в омичей практически никто не верил в противостоянии с «Ак Барсом». В результате Павел Лысенков и Лев Лукин обставили абсолютное большинство экспертов, но выйти в лидеры общего зачёта конкурса прогнозов это им не помогло.
Зато им удалось завербовать в ряды верящих в «Авангард» ещё нескольких респондентов, однако преимущество в поддержке у ЦСКА в финале всё равно остаётся ощутимым.
ЦСКА — «Авангард» — 26 — 6
Московские армейцы за последние три года не проиграли ни одной серии плей-офф, поэтому у многих просто рука не поднимается поставить против подопечных Игоря Никитина. ЦСКА напоминает машину, и эта машина катит за Кубком — так считают 26 опрошенных.
К тому же, «Авангард» отдал много сил в прошлой серии с «Ак Барсом», да и вообще она завершилась лишь два дня назад. Ещё один плюс для армейцев, отдыхающих уже почти неделю.
Самая популярная ставка у наших экспертов — победа ЦСКА в пяти или шести матчах. И лишь Сергей Сергеевич Гимаев полагает, что армейцы дожмут «Авангард» только в седьмой игре. Самую лёгкую прогулку красно-синим предрекает комментатор Андрей Юртаев. Он ставит на 4-0, и ведь именно с таким счётом завершился финал между этими командами двухлетней давности.
В «Авангард» верят только 6 человек. Прошлый раунд, видимо, ничему не научил наших респондентов. К Лукину и Лысенкову присоединились Игорь Ларин, Александр Малышев, Дмитрий Ерыкалов и Елена Кузнецова. При этом все они убеждены, что в серии будет как минимум 6 матчей — раньше омичам ЦСКА не сломить.
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