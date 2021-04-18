В «Авангард» опять почти не верят — прошлый раунд ничему не научил? Прогнозы на финал КХЛ

В КХЛ начинается главная серия сезона — финал Кубка Гагарина. За трофей поспорят ЦСКА и «Авангард», и если армейцев здесь ждали многие респонденты «Предсказамуса», то в омичей практически никто не верил в противостоянии с «Ак Барсом». В результате Павел Лысенков и Лев Лукин обставили абсолютное большинство экспертов, но выйти в лидеры общего зачёта конкурса прогнозов это им не помогло.

Итоги третьего раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Зато им удалось завербовать в ряды верящих в «Авангард» ещё нескольких респондентов, однако преимущество в поддержке у ЦСКА в финале всё равно остаётся ощутимым.

ЦСКА — «Авангард» — 26 — 6

Московские армейцы за последние три года не проиграли ни одной серии плей-офф, поэтому у многих просто рука не поднимается поставить против подопечных Игоря Никитина. ЦСКА напоминает машину, и эта машина катит за Кубком — так считают 26 опрошенных.

К тому же, «Авангард» отдал много сил в прошлой серии с «Ак Барсом», да и вообще она завершилась лишь два дня назад. Ещё один плюс для армейцев, отдыхающих уже почти неделю.

ЦСКА будет работать, «Авангард» попробует кайфовать. Чего ждать от финала Кубка Гагарина Армейцы очень сильны и ещё не насытились победами. Но и «Авангард» уже готов брать трофей.

Самая популярная ставка у наших экспертов — победа ЦСКА в пяти или шести матчах. И лишь Сергей Сергеевич Гимаев полагает, что армейцы дожмут «Авангард» только в седьмой игре. Самую лёгкую прогулку красно-синим предрекает комментатор Андрей Юртаев. Он ставит на 4-0, и ведь именно с таким счётом завершился финал между этими командами двухлетней давности.

В «Авангард» верят только 6 человек. Прошлый раунд, видимо, ничему не научил наших респондентов. К Лукину и Лысенкову присоединились Игорь Ларин, Александр Малышев, Дмитрий Ерыкалов и Елена Кузнецова. При этом все они убеждены, что в серии будет как минимум 6 матчей — раньше омичам ЦСКА не сломить.