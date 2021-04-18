ЦСКА — «Авангард»: Сошников вернулся в состав московских армейцев
Стали известны составы московского ЦСКА и омского «Авангарда» на первый матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Рыков, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Найт — Буше — Костин;
Готовец — Береглазов, — Ковальчук — Зернов — Чинахов;
Чистяков — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;
Гончаров, Потапов — Стась — Каблуков; Дедунов.
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