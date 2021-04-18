ЦСКА — «Авангард»: Сошников вернулся в состав московских армейцев

Стали известны составы московского ЦСКА и омского «Авангарда» на первый матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;

Рыков, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.



«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Покка, Найт — Буше — Костин;

Готовец — Береглазов, — Ковальчук — Зернов — Чинахов;

Чистяков — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;

Гончаров, Потапов — Стась — Каблуков; Дедунов.