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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
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ЦСКА — «Авангард»: Сошников вернулся в состав московских армейцев

ЦСКА — «Авангард»: Сошников вернулся в состав московских армейцев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского ЦСКА и омского «Авангарда» на первый матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Рыков, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Найт — Буше — Костин;
Готовец — Береглазов, — Ковальчук — Зернов — Чинахов;
Чистяков — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;
Гончаров, Потапов — Стась — Каблуков; Дедунов.

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