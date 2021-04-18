Новиков — о финале Кубка Гагарина: мой фаворит — «Авангард»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом».



«Мой фаворит — «Авангард». ЦСКА не выглядит той непобедимой командой, которая обыграла Омск в финале 2019 года.



На мой взгляд, у «Авангарда» состав крепче, чем у москвичей. Каждое звено показывает феноменальную игру и способно взять на себя лидерство в отдельно взятом матче.



Особо хочется отметить Илью Ковальчука. Перефразируя цитату из фильма «Укротительница тигров», хочу сказать, что Ковальчук — это аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса!



Капитану «Авангарда» Алексею Емелину — здоровья. Ситуация с ним ещё сильнее сплотила команду.



Также хочу отметить весь персонал лиги, сотрудников клубов, а также болельщиков. Благодаря им чемпионат удалось провести без остановок в труднейших условиях», — приводят слова Новикова «Известия».