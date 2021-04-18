Хартли: просто невероятный матч от «Авангарда», сложно ожидать большего

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своих подопечных в первом матче финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

«Действительно, сложно ожидать большего, чем сегодня показали наши ребята. Они сумели оставить все эмоции позади после победы над «Ак Барсом». После прошлой серии у нас было всего несколько дней, чтобы перестроиться и настроиться на финал. Я очень доволен игрой, просто невероятный матч, его можно назвать практически идеальным. Я считаю, что идеальных матчей не бывает, но сегодняшний был близок к тому, чтобы так называться. Все парни выкладывались и играли очень дисциплинированно. Заслуженная победа, очень приятно её одержать.

Когда мы прилетели из Казани, у игроков был выходной, а наш тренерский штаб провёл весь день вместе в своём кабинете и подготовил много материала для команды. Мы посмотрели просто несчётное количество матчей ЦСКА, хотя в целом мы знаем, как они играют. Буквально весь день провели на собраниях. Разбирали их действия в большинстве, в меньшинстве, анализировали игроков. После этого у нас был традиционный командный обед, который мы проводим перед стартом каждой серии. Прошлым вечером приехали сюда и всего 15 минут провели на льду, чтобы почувствовать атмосферу арены, а сегодня утром даже не приезжали сюда. Наша главная задача — дать ребятам восстановиться и зарядиться новой энергией. Разумеется, просто невероятно, как ребята сегодня себя показали.

Что касается Кирилла Готовца, то с самого начала плей-офф он играет очень хорошо и очень стабильно. Наверное, сейчас у него волшебная клюшка. Когда он присоединился к нам, у нас была очень большая глубина в защитной линии. Кирилл не жаловался в те времена, когда не попадал в состав. Потом у нас пошли травмы, и он занял место в составе. То же самое можно сказать про Каблукова. Если кто-то хочет поставить ещё деньги на их голы, я их им передам, потому что они заслужили», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.