«Бостон» обыграл «Вашингтон», у Кузнецова и Орлова по голевой передаче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи — отличился Патрис Бержерон. Менее чем через две минуты Дэвид Крейчи удвоил преимущество хозяев льда. За десять секунд до конца первого периода Ти Джей Оши сократил отставание «Вашингтона», а на 24-й минуте сравнял счёт, оформив дубль. На 25-й минуте столичный клуб вышел вперёд усилиями Энтони Манты.



На 27-й минуте Брэд Маршан сравнял счёт в матче, а за четыре минуты до конца второй двадцатиминутки Дэвид Крейчи оформил дубль, выведя «Бостон» вперёд. На 38-й минуте Патрис Бержерон оформил дубль. Точку в матче поставил Брэд Маршан, также оформивший дубль в пустые ворота.



Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности "-4", проведя на льду 19.26 минут. Евгений Кузнецов провёл на льду 17.20 минут, отметившись голевой передачей. Показатель полезности Кузнецова — "-4". Российский защитник Дмитрий Орлов также отметился голевой передачей, завершив матч с "-3" в графе показателя полезности.