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«Бостон» обыграл «Вашингтон», у Кузнецова и Орлова по голевой передаче

«Бостон» обыграл «Вашингтон», у Кузнецова и Орлова по голевой передаче
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бержерон (Маршан) – 12:02' (4x5)   2:0 Крейчи (Клифтон, Смит) – 13:56' (5x5)   2:1 Оши (Бекстрём) – 19:50' (5x5)   2:2 Оши (Кузнецов, Бекстрём) – 23:48' (5x4)   2:3 Манта (Орлов) – 24:54' (5x4)   3:3 Маршан (Бержерон, Макэвой) – 26:33' (5x5)   4:3 Крейчи (Смит, Холл) – 36:02' (5x5)   5:3 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 37:45' (5x5)   6:3 Маршан (Пастрняк) – 58:16' (en)

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи — отличился Патрис Бержерон. Менее чем через две минуты Дэвид Крейчи удвоил преимущество хозяев льда. За десять секунд до конца первого периода Ти Джей Оши сократил отставание «Вашингтона», а на 24-й минуте сравнял счёт, оформив дубль. На 25-й минуте столичный клуб вышел вперёд усилиями Энтони Манты.

На 27-й минуте Брэд Маршан сравнял счёт в матче, а за четыре минуты до конца второй двадцатиминутки Дэвид Крейчи оформил дубль, выведя «Бостон» вперёд. На 38-й минуте Патрис Бержерон оформил дубль. Точку в матче поставил Брэд Маршан, также оформивший дубль в пустые ворота.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности "-4", проведя на льду 19.26 минут. Евгений Кузнецов провёл на льду 17.20 минут, отметившись голевой передачей. Показатель полезности Кузнецова — "-4". Российский защитник Дмитрий Орлов также отметился голевой передачей, завершив матч с "-3" в графе показателя полезности.

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