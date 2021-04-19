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«Ванкувер» одержал волевую победу над «Торонто», отыграв первый матч с 25 марта

«Ванкувер» одержал волевую победу над «Торонто», отыграв первый матч с 25 марта
Хоккей / НХЛ 0
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Ванкувер» отличились Бо Хорват и Нильс Хёгландер, а в составе «Торонто» забрасывали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Всё тот же Хорват принёс «Кэнакс» победу в этом матче, забросив в овертайме и, тем самым, оформив дубль.

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Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 13 минут 22 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.

Напомним, что «Ванкувер Кэнакс» не проводил матчи с 25 марта, после того как в команде началась волна заболеваний вследствие заражения коронавирусом.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Таварес) – 03:45' (5x5)   0:2 Мэттьюс (Нюландер, Таварес) – 34:57' (5x4)   1:2 Хорват (Хёгландер) – 36:23' (5x5)   2:2 Хёгландер (Чатфилд, Хорват) – 52:03' (5x5)   3:2 Хорват (Майерс, Бёзер) – 61:19' (3x3)
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