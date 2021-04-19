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Защитник «Ванкувера» Эдлер был удалён до конца матча за удар соперника коленом

Защитник «Ванкувера» Эдлер был удалён до конца матча за удар соперника коленом
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В матче регулярного чемпионата НХЛ защитник «Ванкувер Кэнакс» Алекс Эдлер грубо сыграл против форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Зака Хаймана.

Эпизод произошёл в середине второго периода. Эдлер, пытаясь остановить атаку соперника, жёстко въехал в колено Хайману. После столкновения Хайман покинул площадку, а Эдлер был удалён до конца матча.

Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2. В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Ванкувер» отличились Бо Хорват и Нильс Хёгландер, а в составе «Торонто» забрасывали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Всё тот же Хорват принёс «Кэнакс» победу в этом матче, забросив в овертайме и, тем самым, оформив дубль.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 13 минут 22 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.

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