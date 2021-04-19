Михайлов — о Шувалове: он в 97 трезво рассуждал о проблемах хоккея. Ушла последняя эпоха

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал уход из жизни великого хоккеиста Виктора Шувалова.
«Шувалов — великий игрок, последний из могикан. Это эпоха: Шувалов, Бабич, Бобров, Гурышев, Кучевский. Шувалов — игрок, который цементировал и прославлял русский и российский хоккей. Мне посчастливилось против него играть, когда я только начинал. В молодёжном ЦСКА были традиционные встречи после сезона: ветераны ЦСКА и молодёжь ЦСКА. Шувалов — отзывчивый и хороший человек. Буквально недавно, когда ему вручали орден, я присутствовал, Шувалов в свои годы трезво рассуждал о проблемах хоккея, да и вообще о хоккее. Всё знал, внимательно следил. Очень жаль, что ушла последняя эпоха нашего хоккея», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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