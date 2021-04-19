Мэттьюс — о матче с «Ванкувером»: нужно снять шляпу перед вратарём. Холтби играл нереально

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ). Это была первая встреча «Кэнакс» после вспышки коронавируса. Команда не играла с 25 марта.
«У нас было много шансов, достаточно, чтобы одержать победу в матче и увеличить наше преимущество.
Но нужно снять шляпу перед вратарём. Холтби сегодня играл нереально. Он сделал несколько невероятных сейвов», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
Голкипер «Ванкувера» Брэйден Холтби отразил 37 бросков по своим воротам из 39.
Напомним, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.
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