Степан Никулин вышел на третье место по голам за один плей-офф МХЛ

Нападающий ярославского «Локо» Степан Никулин открыл счёт в третьем финальном матче Кубка Харламова с московским «Динамо» и вышел на третье место по голам за один плей-офф МХЛ. Теперь у Никулина 12 заброшенных шайб в плей-офф.

Форвард повторил достижение Дмитрия Кугрышева из «Красной Армии» в сезоне-2011/2012. Впереди по шайбам за один розыгрыш Кубка Харламова − лишь экс-нападающий «Красной Армии» Никита Гусев. В сезоне-2010/2011 он забросил 17 раз, а в сезоне-2011/2012 − 16.

Напомним, что в третьем финальном матче Кубка Харламова «Локо» обыграл «Динамо». После трёх матчей серии впереди динамовцы – 2-1.

Следующий матч состоится 20 апреля в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив». Начало – в 19:00 мск.