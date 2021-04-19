«Локо» одержал первую победу над «Динамо» в финале Кубка Харламова

В третьем матче финальной серии Кубка Харламова — трофея Молодёжной хоккейной лиги — ярославский «Локо» на «Арене-2000-Локомотив» переиграло московское «Динамо» со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Счёт на 27-й минуте открыл железнодорожник Степан Никулин с передач Руслана Абросимова и Никиты Кирьянова. На 39-й минуте уже Абросимов отличился с передачи того же Никулина и увеличил преимущество «Локо», а на 44-й Василий Мачулин ассистировал Никите Луховскому, который отыграл одну шайбу гостей. Ещё одну шайбу ярославцы забросили в пустые ворота — на 59-й минуте отличился Максим Берёзкин.
После трёх матчей динамовцы ведут в финальной серии со счётом 2-1. В следующем матче команды снова встретятся в Ярославле 20 апреля в 19:00 мск.
«Динамо» завершило регулярный чемпионат Западной конференции МХЛ на первом месте, набрав 107 очков, ярославцы отстали на один балл и завершили регулярку на второй строчке. В плей-офф бело-голубые выиграли три серии со счётом 3-0, став первой командой в истории Кубка Харламова, дошедшей до финала без поражений.
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