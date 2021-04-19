ЦСКА разгромил «Салават Юлаев» на детском турнире – 19:0

В Уфе начался международный детский турнир «КУБОК ŠKODA-2021», в котором принимают участие 8 команд 2009 года рождения. Однако из-за коронавируса в турнире принимают участие только команды из России. Хоккеисты ЦСКА обыграли хозяев турнира – «Салават Юлаев» — со счётом 19:0.
По ходу первого периода армейцы забросили четыре безответные шайбы, во втором – семь, в третьем – восемь.
Остальные результаты матчей первого игрового дня:
«Динамо» М – «Сибирь», 19:2 (8:1, 4:1, 7:0).
«Салават Юлаев» – ЦСКА, 0:19 (0:4, 0:7, 0:8).
«Динамо» СПб – «Авто-Спартаковец», 1:5 (1:2, 0:2, 0:1).
«Северсталь» – «Авангард», 1:9 (0:5, 0:4, 1:0).
Напомним, что в турнире принимают участие «Авангард» (Омск), «Северсталь» (Череповец), ЦСКА (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Сибирь» (Новосибирск). Матчи проходят на «Уфа-Арене».
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