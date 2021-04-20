Кирилл Капризов забил 18-й гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче равный – 1:1. Единственную на данный момент шайбу за «Миннесоту» забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал 18-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 19 результативных передач в 44 матчах при коэффициенте полезности «+6».
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За «Аризону» забил Кристиан Фишер.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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