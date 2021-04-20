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«Тампа» в овертайме обыграла «Каролину», Василевский отразил 25 бросков

«Тампа» в овертайме обыграла «Каролину», Василевский отразил 25 бросков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

За «Тампу» забивали Алекс Киллорн, Брейден Пойнт и Янни Гурд. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков. Защитник Михаил Сергачёв получил 21 минуту и 2 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». В составе «Каролины» отличились российский нападающий Андрей Свечников и Брэди Шей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Киллорн (Джонсон, Чирелли) – 14:42' (5x5)   2:0 Пойнт (Палат, Хедман) – 22:08' (5x4)   2:1 Свечников (Хэмилтон) – 30:03' (5x4)   2:2 Шей – 41:08' (5x5)   3:2 Гурд (Киллорн) – 62:50' (3x3)
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