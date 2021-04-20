«Тампа» в овертайме обыграла «Каролину», Василевский отразил 25 бросков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

За «Тампу» забивали Алекс Киллорн, Брейден Пойнт и Янни Гурд. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков. Защитник Михаил Сергачёв получил 21 минуту и 2 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». В составе «Каролины» отличились российский нападающий Андрей Свечников и Брэди Шей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.