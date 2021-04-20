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«Оттава» в гостях обыграла «Калгари». У Зуба — «-2»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

За «Оттаву» отличились Брэди Ткачук, Коннор Браун (дубль) и Джош Норрис. В составе «Каролины» по шайбе на свой счёт записали Элиас Линдхольм и Майкл Стоун.

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб провёл на льду 23 минуты 10 секунд и заработал худший показатель полезности среди игроков обороны своей команды — «-2». У его одноклубника и коллеги по амплуа Никиты Зайцева игровое время составило 25 минут и 16 секунд, а коэффициент полезности — «0». Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов также результативными действиями не отметился.

«Оттава Сенаторз», набрав 36 очков в 46 встречах, занимает последнее место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Калгари Флэймз» (41) — на пятом месте.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома разобрался с «Монреаль Канадиенс» — 4:1. У защитника гостей Александра Романова – «+1» за 14.14 на льду.