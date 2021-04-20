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«Оттава» в гостях обыграла «Калгари». У Зуба — «-2»

«Оттава» в гостях обыграла «Калгари». У Зуба — «-2»
Хоккей / НХЛ 0
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

За «Оттаву» отличились Брэди Ткачук, Коннор Браун (дубль) и Джош Норрис. В составе «Каролины» по шайбе на свой счёт записали Элиас Линдхольм и Майкл Стоун.

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб провёл на льду 23 минуты 10 секунд и заработал худший показатель полезности среди игроков обороны своей команды — «-2». У его одноклубника и коллеги по амплуа Никиты Зайцева игровое время составило 25 минут и 16 секунд, а коэффициент полезности — «0». Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов также результативными действиями не отметился.

«Оттава Сенаторз», набрав 36 очков в 46 встречах, занимает последнее место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Калгари Флэймз» (41) — на пятом месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Норрис) – 09:50' (5x5)   1:1 Линдхольм (Годро, Джордано) – 11:23' (5x5)   1:2 Браун (Пол) – 39:04' (4x5)   1:3 Норрис (Бреннстрём, Батерсон) – 47:52' (5x4)   2:3 Стоун (Баклунд) – 50:47' (5x5)   2:4 Браун – 58:25' (en)

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома разобрался с «Монреаль Канадиенс» — 4:1. У защитника гостей Александра Романова – «+1» за 14.14 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Стаал (Перри) – 26:46' (5x5)   1:1 Бир (Макдэвид, Пульюярви) – 50:49' (5x5)   2:1 Макдэвид – 55:11' (5x5)   3:1 Пульюярви (Макдэвид) – 57:37' (5x5)   4:1 Шор (Ямамото, Расселл) – 58:21' (en)
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