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Гол Кныжова не спас «Сан-Хосе» от поражения «Вегасу» в рекордном матче для Марло

Гол Кныжова не спас «Сан-Хосе» от поражения «Вегасу» в рекордном матче для Марло
Хоккей / НХЛ 0
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» по буллитам обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2, продлив победную серию до семи матчей.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. За «Сан-Хосе» отличились Николай Кныжов и Ноа Грегор, а за «Вегас» дублем отметился Марк Стоун. Овертайм победителя также не выявил, а в серии послематчевых штрафных бросков сильнее оказались хоккеисты «Вегаса» благодаря голу Алекса Така.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов, отметившийся второй заброшенной шайбой в заокеанской карьере, провёл на льду 21 минуту и одну секунду и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Отметим, что в этом матче 41-летний форвард «Шаркс» Патрик Марло стал рекордсменом НХЛ по количеству матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кныжов – 09:27' (5x5)   0:2 Грегор – 20:29' (5x5)   1:2 Стоун (Теодор, Пасиоретти) – 21:22' (5x4)   2:2 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 43:29' (5x4)   3:2 Так – 65:00' (ПБ)
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