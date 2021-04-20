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Гол Кныжова не спас «Сан-Хосе» от поражения «Вегасу» в рекордном матче для Марло

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» по буллитам обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2, продлив победную серию до семи матчей.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. За «Сан-Хосе» отличились Николай Кныжов и Ноа Грегор, а за «Вегас» дублем отметился Марк Стоун. Овертайм победителя также не выявил, а в серии послематчевых штрафных бросков сильнее оказались хоккеисты «Вегаса» благодаря голу Алекса Така.

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Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов, отметившийся второй заброшенной шайбой в заокеанской карьере, провёл на льду 21 минуту и одну секунду и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Отметим, что в этом матче 41-летний форвард «Шаркс» Патрик Марло стал рекордсменом НХЛ по количеству матчей.