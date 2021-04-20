Буше: нам нужно действовать в том же стиле, что и ЦСКА — находить пространство

Нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался о предстоящей игре финала Кубка Гагарина с ЦСКА.



«В первом матче мы действовали очень уверенно и сплочённо, начиная с зоны защиты и заканчивая зоной нападения. Чтобы повторить успех, нужно играть так же. ЦСКА играет просто, не так часто теряет шайбу. Они находят пространство для розыгрыша комбинаций, а когда пространства нет, борются за шайбу. Нам нужно действовать в том же стиле. Лично я стараюсь идти от игры к игре. Мы хорошо начали, и теперь нужно продолжить в том же духе», — приводит слова Буше «Авангард-ТВ».



Форвард «ястребов» Кирилл Семёнов добавил, что ожидает от соперника ещё более быстрой игры: «Они захотят ещё больше побежать. Трибуны их гонят. Думаю, нас ждёт такая же агрессивная и активная игра. Ничего другого ждать не стоит. Нужно играть первым номером, идти вперёд. Неважно, первый ты забил или нет, важно держать свою игру, не опускать руки, даже если первый пропустил. Поддерживать себя в тонусе, поддерживать друг друга — и ключ к успеху у нас будет».



Второй матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и омским «Авангардом» состоится сегодня, 20 апреля, в 19:30 мск.