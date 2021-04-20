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«Авангард» близок к подписанию контракта с Владимиром Жарковым

«Авангард» близок к подписанию контракта с Владимиром Жарковым
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» вышел вперёд в борьбе за подписание нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что уфимцы предложили форварду контракт на сумму менее 40 миллионов рублей за год. Также в переходе заинтересован «Трактор», который предлагает Жаркову контракт на три года под 50 миллионов с бонусами, а «Авангард» готов платить игроку свыше 50 миллионов с бонусами и предложил контракт на два года.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Жарковым. Также заинтересованность в форварде проявлял ярославский «Локомотив».

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл в регулярном чемпионате 52 матча и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+12».

«Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Жарковым
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