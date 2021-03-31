«Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Жарковым из-за продления Плэтта
«Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Владимиром Жарковым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Руководство уфимцев приостановило переговоры о новом контракте с российским нападающим.
Отмечается, что клуб достиг соглашения с Джеффом Плэттом, а на Жаркова не хватает финансовых средств. При таком раскладе высока вероятность, что форвард продолжит карьеру в другом клубе.
Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» покинут защитник Алексей Семёнов и нападающий Дмитрий Кугрышев. Кроме того, сообщалось, что в клубе договорились о продлении контрактов с защитниками Григорием Паниным и Павлом Коледовым, а также с форвардом Сакари Манниненом. Переговоры с Александром Кадейкиным продолжаются.
Панин и Коледов продлят контракты с «Салаватом Юлаевым», Кугрышев покинет команду
Рекомендуем вам
- 31 марта 2021
-
19:14
-
19:08
-
18:40
-
18:29
-
18:13
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:24
-
16:00
-
15:34
-
15:19
-
15:15
-
15:14
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:44
-
14:40
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:16
-
13:37
-
13:22
-
13:18
-
12:30
-
12:19
-
12:16
-
11:40
-
11:40
-
11:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам