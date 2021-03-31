«Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Жарковым из-за продления Плэтта

«Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Владимиром Жарковым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Руководство уфимцев приостановило переговоры о новом контракте с российским нападающим.

Отмечается, что клуб достиг соглашения с Джеффом Плэттом, а на Жаркова не хватает финансовых средств. При таком раскладе высока вероятность, что форвард продолжит карьеру в другом клубе.

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» покинут защитник Алексей Семёнов и нападающий Дмитрий Кугрышев. Кроме того, сообщалось, что в клубе договорились о продлении контрактов с защитниками Григорием Паниным и Павлом Коледовым, а также с форвардом Сакари Манниненом. Переговоры с Александром Кадейкиным продолжаются.