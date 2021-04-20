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Амиров: после МЧМ были неприятные моменты и много негативных сообщений

Амиров: после МЧМ были неприятные моменты и много негативных сообщений
Хоккей / Прочие турниры 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров вспомнил молодёжный чемпионат мира — 2021. Сборная России, в составе которой выступал Амиров, заняла четвёртое место.

«Конечно, моральное опустошение после МЧМ было. Мы ехали туда с мыслью о золоте, а в итоге остались без медалей. Не всё у нас получилось, хотя команда была хорошей. Критика после чемпионата? Я был сильно расстроен, как и все ребята. В какой-то момент даже старался вообще ничего не читать, не смотреть, потому что это очень мешало бы.

К сожалению, после турнира были неприятные моменты и приходило много негативных сообщений, причём не только про хоккей, но и про всё остальное. Понимал, что надо пережить этот момент и двигаться дальше», — цитирует Амирова Sport24.

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