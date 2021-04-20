«Югра» обыграла «Металлург НК» в третьем финальном матче ВХЛ, Пилипенко оформил хет-трик

Новокузнецкий «Металлург» на домашнем льду принимал ханты-мансийскую «Югру» в третьем матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).



В первом периоде команды не забросили ни одной шайбы, а во втором отличились пять раз. На 23-й минуте с передачи Александра Локтева Денис Дюрягин открыл счёт в матче, на 32-й Андрей Чуркин и Кирилл Пилипенко ассистировали Никите Тертышному, который сравнял счёт, а на 35-й Дамир Рахимуллин забил с передачи того же Локтева. Менее чем через 30 секунд Кириллу Пилипенко ассистировали Никита Тертышный и Фёдор Беляков, а за полторы минуты до конца второго периода Пилипенко оформил дубль после передач Тертышного и Максима Верёвкина.



На 55-й минуте Рахматуллин оформил дубль — ему ассистировал Марк Лыпкань, а на 59-й снова вывел «Югру» вперёд Кирилл Пилипенко, оформивший хет-трик.



После трёх матчей «Югра» ведёт в финальной серии со счётом 3-0.