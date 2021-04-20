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«Югра» обыграла «Металлург НК» в третьем финальном матче ВХЛ, Пилипенко оформил хет-трик

«Югра» обыграла «Металлург НК» в третьем финальном матче ВХЛ, Пилипенко оформил хет-трик
Хоккей / ВХЛ 0
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Новокузнецкий «Металлург» на домашнем льду принимал ханты-мансийскую «Югру» в третьем матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).

В первом периоде команды не забросили ни одной шайбы, а во втором отличились пять раз. На 23-й минуте с передачи Александра Локтева Денис Дюрягин открыл счёт в матче, на 32-й Андрей Чуркин и Кирилл Пилипенко ассистировали Никите Тертышному, который сравнял счёт, а на 35-й Дамир Рахимуллин забил с передачи того же Локтева. Менее чем через 30 секунд Кириллу Пилипенко ассистировали Никита Тертышный и Фёдор Беляков, а за полторы минуты до конца второго периода Пилипенко оформил дубль после передач Тертышного и Максима Верёвкина.

На 55-й минуте Рахматуллин оформил дубль — ему ассистировал Марк Лыпкань, а на 59-й снова вывел «Югру» вперёд Кирилл Пилипенко, оформивший хет-трик.

После трёх матчей «Югра» ведёт в финальной серии со счётом 3-0.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
20 апреля 2021, вторник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
3 : 4
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Дюрягин (Локтев) – 22:23' (5x5)   1:1 Тертышный (Пилипенко, Чуркин) – 31:12' (5x5)   2:1 Рахимуллин (Локтев) – 34:36' (5x5)   2:2 Пилипенко (Тертышный, Беляков) – 35:05' (5x5)   2:3 Пилипенко (Тертышный, Верёвкин) – 38:31' (5x5)   3:3 Рахимуллин (Лыпкань) – 54:07' (5x5)   3:4 Пилипенко – 58:32' (5x5)
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