«Югра» обыграла «Металлург НК» в третьем финальном матче ВХЛ, Пилипенко оформил хет-трик

Новокузнецкий «Металлург» на домашнем льду принимал ханты-мансийскую «Югру» в третьем матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).
В первом периоде команды не забросили ни одной шайбы, а во втором отличились пять раз. На 23-й минуте с передачи Александра Локтева Денис Дюрягин открыл счёт в матче, на 32-й Андрей Чуркин и Кирилл Пилипенко ассистировали Никите Тертышному, который сравнял счёт, а на 35-й Дамир Рахимуллин забил с передачи того же Локтева. Менее чем через 30 секунд Кириллу Пилипенко ассистировали Никита Тертышный и Фёдор Беляков, а за полторы минуты до конца второго периода Пилипенко оформил дубль после передач Тертышного и Максима Верёвкина.
На 55-й минуте Рахматуллин оформил дубль — ему ассистировал Марк Лыпкань, а на 59-й снова вывел «Югру» вперёд Кирилл Пилипенко, оформивший хет-трик.
После трёх матчей «Югра» ведёт в финальной серии со счётом 3-0.
- 20 апреля 2021
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