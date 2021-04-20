Никитин: у Мамина повреждение, поберегли его. Серия с «Авангардом» будет тяжёлой, длинной

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом» во втором финальном матче Кубка Гагарина (3:0).
«После поражения в прошлой игре особо ничего не говорили, ребята сами всё понимали. Тактические моменты разбирали, стандартная установка. У Мамина небольшое повреждение, поберегли его, серия будет тяжёлая, длинная. Лайпсика и Кемпе разделили, потому что играем немножко против другой команды, чем СКА.
Изменится ли тактика в Балашихе? В детстве говорили: впереди пошире, сзади поуже. Да нет, ничего менять особо не будем. Когда играешь против сильной команды, то опираешься на базовые вещи», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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