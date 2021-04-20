Покка: ЦСКА играл так же, как и в прошлой игре. Но «Авангард» нахватал много удалений

Защитник «Авангарда» Вилле Покка поделился мнением о второй финальной встрече Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4).



«Напряжённый, хороший матч. ЦСКА здорово действовал, а мы не так хорошо, как могли бы, поэтому соперник одержал победу. Слишком много мы сегодня нахватали удалений, нужно быть дисциплинированнее. Ничего страшного, готовимся к следующему матчу. ЦСКА играл абсолютно так же, как и в прошлой игре.



Думаю, что всем и каждому в «Авангарде» нужно наносить больше бросков по воротам. Из этого придут голы», – передаёт слова Покки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.