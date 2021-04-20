Покка: ЦСКА играл так же, как и в прошлой игре. Но «Авангард» нахватал много удалений

Защитник «Авангарда» Вилле Покка поделился мнением о второй финальной встрече Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4).
«Напряжённый, хороший матч. ЦСКА здорово действовал, а мы не так хорошо, как могли бы, поэтому соперник одержал победу. Слишком много мы сегодня нахватали удалений, нужно быть дисциплинированнее. Ничего страшного, готовимся к следующему матчу. ЦСКА играл абсолютно так же, как и в прошлой игре.
Думаю, что всем и каждому в «Авангарде» нужно наносить больше бросков по воротам. Из этого придут голы», – передаёт слова Покки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
- 20 апреля 2021
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
22:12
-
22:10
-
21:55
-
21:52
-
21:34
-
21:28
-
21:09
-
20:52
-
20:26
-
20:08
-
19:25
-
18:52
-
18:43
-
18:32
-
17:57
-
17:29
-
16:54
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
15:44
-
15:30
-
15:10
-
15:03
-
14:47
-
14:15
-
13:50
-
13:36
-
13:21
-
13:12
-
12:43