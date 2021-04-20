Сергей Гимаев-младший: ключевым моментом стала недисциплинированная игра «Авангарда»

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о второй финальной встрече Кубка Гагарина, где ЦСКА обыграл «Авангард» (3:0).



«Относительно первого матча, сегодня армейцы, прежде всего, лучше сыграли в обороне: забрали свой пятак, Юханссон видел все броски. Ключевым моментом стала недисциплинированная игра «Авангарда» — очень много удалений, которые были по делу и сломали игру. Первый гол Шалунова стал начальной точкой победы ЦСКА в сегодняшней встрече.



Обе команды играли очень осторожно. Если взять первую половину игры, то не было как таковых моментов до первой заброшенной шайбы. Игра была равная, с очень закрытым хоккеем — команды старались не ошибиться. Именно очередное удаление «Авангарда» привело к заброшенной шайбе в большинстве.



Обе команды умеют здорово играть по счёту — сегодня в такой роли оказался ЦСКА и уверенно довёл игру до победы, забросил ещё две классные шайбы. «Авангарду» пришлось открываться, а ЦСКА нашёл бреши и отлично распорядился своими моментами», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.