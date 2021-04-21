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«Торонто» проиграл «Ванкуверу» и потерпел пятое поражение подряд

«Торонто» проиграл «Ванкуверу» и потерпел пятое поражение подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саттер (2), Куинн Хьюз, Нильс Хёгландер и Таннер Пирсон (2). За «Торонто» голы забили Джон Таварес (2) и Адам Брукс.

Эта победа стала для «Кэнакс» шестой в последних 10 играх, у «Мэйпл Лифс» это пятое поражение в последних 10 встречах. При этом «Торонто» потерпел все поражения подряд. Следующие матчи 23 и 25 апреля «Ванкувер» проведёт дома с «Оттавой Сенаторз», а «Торонто» в эти же даты на выезде сыграет с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Керфут) – 16:55' (5x5)   1:1 Саттер (Бёзер, Хэмоник) – 25:33' (5x5)   2:1 Хьюз (Миллер) – 30:08' (5x5)   2:2 Таварес (Нюландер, Мэттьюс) – 37:14' (5x4)   2:3 Брукс (Марнер, Холл) – 43:10' (4x5)   3:3 Хёгландер (Бёзер, Хьюз) – 46:43' (5x5)   4:3 Пирсон (Миллер, Хьюз) – 49:38' (5x5)   5:3 Пирсон – 53:36' (5x5)   6:3 Саттер (Шмидт) – 59:25' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Даллас Старз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2, голевую передачу на свой счёт записал россиянин Денис Гурьянов.

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