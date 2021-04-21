«Торонто» проиграл «Ванкуверу» и потерпел пятое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саттер (2), Куинн Хьюз, Нильс Хёгландер и Таннер Пирсон (2). За «Торонто» голы забили Джон Таварес (2) и Адам Брукс.

Эта победа стала для «Кэнакс» шестой в последних 10 играх, у «Мэйпл Лифс» это пятое поражение в последних 10 встречах. При этом «Торонто» потерпел все поражения подряд. Следующие матчи 23 и 25 апреля «Ванкувер» проведёт дома с «Оттавой Сенаторз», а «Торонто» в эти же даты на выезде сыграет с «Виннипег Джетс».

Ранее в рамках игрового дня «Даллас Старз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2, голевую передачу на свой счёт записал россиянин Денис Гурьянов.